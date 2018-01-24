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На 51-летнюю мозырянку заведено уголовное дело за то, что заразила ВИЧ своего 38-летнего любовника

  • 24 января 2018, 10:20
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Случайные связи до добра не доводят. И это не нравоучение, а выводы из конкретной истории, которая не так давно произошла в Мозыре.

38-летний мужчина в одном из увеселительных заведений города познакомился с 51-летней дамой. Флирт продолжился у нее дома, за бутылочкой горячительного.

Спустя время любовник узнал от правоохранительных органов, что его случайная партнерша — носитель ВИЧ-инфекции. Женщина о диагнозе знала, но кавалера не предупредила. А про средства контрацепции во время алкогольной страсти никто и не подумал. Сейчас мужчина в ожидании вердикта медиков, инкубационный период заболевания до 6 месяцев.


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