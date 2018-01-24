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В Мозыре задержанный в ночном клубе житель Лельчицкого района устроил драку в РОВД, пострадал милиционер

  • 24 января 2018, 10:15
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Сельчанин приехал в Мозырь, чтобы поразвлечься.

Ночь, проведенная в городе, дорогого будет ему стоить. Выпивший молодой человек на выходе из ночного клуба поругался с незнакомцем. Проходившие мимо сотрудники патрульно-постовой службы вмешались. После замечания прекратить конфликт, житель Лельчицкого района всю свою агрессию переадресовал представителям закона. Его задержали, доставили в отдел. Скандалить мужчина продолжал и во время процедуры установления личности. А после ударил одного из правоохранителей головой в лицо.

Окончательно действия дебошира будут квалифицированы после оценки всего объема собранных доказательств. Сам молодой человек ту ночь помнит смутно, но вот запомнит на всю жизнь.


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Места: Мозырь (1872)

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