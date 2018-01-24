В Мозыре задержанный в ночном клубе житель Лельчицкого района устроил драку в РОВД, пострадал милиционер
- 24 января 2018, 10:15
- 713
- 0
Места: Мозырь (1872)
Метки: Происшествия (11583)
В аварии под Речицей погибли чиновники Гомельского облисполкома
velcom раздаст абонентам 25 телевизоров в честь объединения брендов
Гомельчанин едва не убил жену и сына после того, как супруга уличила его в измене
Фотофакт: в Речицком районе столкнулись грузовик и легковушка, погибли три человека
«Не накручивать, а шевелиться». Что почем в магазине-«тюбетейке» узбекских ипэшников в Гомеле
Самое обсуждаемое
«Не накручивать, а шевелиться». Что почем в магазине-«тюбетейке» узбекских ипэшников в Гомеле
В Беларуси могут ввести налог на полиэтиленовые пакеты
Минчанин должен заплатить 200 рублей «коммуналки» за трехкомнатную квартиру
«Беларусь научила меня защищаться». Модель-андрогин из Гомеля переехал в Питер и рассказал про свою новую жизнь.
Затеяв строительство АЭС, Беларусь влетела по-крупному
Как Украина внезапно обошла Беларусь на повороте
В Гомеле на ЗИПе спасали самоубийцу — фото, видео