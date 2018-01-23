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По улицам Мозыря бегал дикий кабан — фото, видео

  • 23 января 2018, 11:17
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Однако местных он своим появлением не удивил.


Фотография заблудившегося животного появилась в местном сообществе «Мозырь. Любимый город» вечером 22 января.

Впрочем, на местных пользователей соцсетей такая новость особого впечатления не произвела. В комментариях они сразу вспомнили, что в город забегали и лисы, и лоси. «Это же Мозырь, кругом одни леса», — написал один из пользователей.


gomel.today
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Места: Мозырь (1869)

Метки: Происшествия (11569), Область (5026)

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