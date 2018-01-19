В Мозыре пенсионерка боялась, что ей станет плохо и оставила дверь открытой. Вор украл карточку и конверт с пин-кодом

15 января неизвестный злоумышленник воспользовался беспомощностью пожилой мозырянки.

83-летняя пенсионерка из-за боязни, что ей внезапно станет плохо и ей никто поможет, утром не заперла двери своей квартиры. Задремала, когда проснулась, увидела постороннего. Молодой человек сразу же скрылся. После этого пожилая мозырянка заметила пропажу банковской карточки и конверта с пин-кодом.

Уже вечером карточку кто-то обналичил. В итоге было снято 650 белорусских рублей. В связи с совершившимся преступлением устанавливается личность парня, которого вы видите на своих экранах. Если вам знаком этот молодой человек, просьба позвонить по телефону 8-033-615-45-63