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В Мозыре преступники проникли в строящийся коттедж и вынесли не только стройматериалы, но даже сняли пластиковые окна — видео

  • 17 января 2018, 11:45
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Хозяин одного из строящихся на территории Мозыря коттеджей был неприятно удивлен, когда приехал в очередной раз проверить свой будущий дом. В его отсутствие здесь побывал вор, а скорее воры. Уж больно тяжелой и крупногабаритной была ноша.

Преступники вынесли керамическую плитку и вырвали 5 пластиковых окон. Сумма ущерба составила почти 3 тысячи белорусских рублей. Скорее всего, на дело злоумышленники шли не спонтанно, готовились заранее. У строящегося дома было несколько уязвимых мест, этим они и воспользовались. Окна были установлены не во всех проемах, часть была закрыта обычной фанерой. По факту возбуждено уголовное дело. Предприимчивых преступников разыскивают правоохранители.

Кражи из строящихся объектов — одно из самых распространенных преступлений на территории Мозырского района. Правоохранители призывают владельцев более внимательно относиться к сохранности своего имущества.


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