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Всего сутки на свободе. В Мозыре 24-летний уголовник избил администратора магазина, пытаясь украсть две бутылки водки

  • 16 января 2018, 17:24
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Всего сутки провел на свободе 24-летний рецидивист из Мозыря. Свое освобождение из мест не столь отдаленных молодой человек отметил литром водки.

За годы тюрьмы и трезвости бывший осужденный истосковался по спиртному. Захотел продолжить банкет, но было не за что. Тогда парень отправился в близлежащий магазин. Две бутылки водки спрятал в брюки. Столько очевидное воровство заметил администратор и попросил молодого человека проследовать в служебное помещение для дальнейшего разбирательства.

Уже там пойманный с поличным вор устроил драку, в результате которой причинил сотруднику магазина травмы. Агрессивного парня задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело. Для мозырянина это уже будет юбилейная, десятая по счету судимость.


ТКМ
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Места: Мозырь (1865)

Метки: Криминал (9178), Область (5007)

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