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В Гомеле судят мозырянина, порезавшего в момент задержания трех омоновцев — фото

  • 16 января 2018, 11:07
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В Гомеле сегодня начался суд над жителем Мозыря, который при задержании ранил ножом трех милиционеров.

Инцидент произошел ранним утром 30 апреля в частном секторе на окраине Мозыря. 30-летний подозреваемый представлял угрозу: владел навыками единоборств и был способен оказать сопротивление. Также имелись опасения, что у него огнестрельное оружие и он может пустить его в ход. Поэтому для задержания привлекли бойцов гомельского ОМОН. 


Они сумели выманить мужчину из дома, однако в завязавшейся потасовке тот выхватил нож и стал наносить удары. Ранения получили двое омоновцев и сотрудник областного управления по борьбе с организованной преступностью. Несмотря на это, милиционеры смогли надеть на подозреваемого наручники и вызвали подкрепление. Самих сотрудников доставили в больницу.

Мозырянину инкриминируется совершение кражи и покушение на убийство. Известно, что в прошлом он уже был судим. Один раз — за участие в международной ОПГ, которая действовала на территории Германии. На ее счету — налеты на банки, торговые объекты, причастность к криминальному автобизнесу.

По оперативным данным, вернувшись домой, мужчина активно старался возродить «воровские традиции» и выбиться в лидеры криминальной среды.


Руслан Пролесковский, СБ - Беларусь сегодня
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Места: Мозырь (1865)

Метки: Криминал (9178), Главное (5604)

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