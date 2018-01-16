В Гомеле судят мозырянина, порезавшего в момент задержания трех омоновцев — фото

В Гомеле сегодня начался суд над жителем Мозыря, который при задержании ранил ножом трех милиционеров.

Инцидент произошел ранним утром 30 апреля в частном секторе на окраине Мозыря. 30-летний подозреваемый представлял угрозу: владел навыками единоборств и был способен оказать сопротивление. Также имелись опасения, что у него огнестрельное оружие и он может пустить его в ход. Поэтому для задержания привлекли бойцов гомельского ОМОН.





Они сумели выманить мужчину из дома, однако в завязавшейся потасовке тот выхватил нож и стал наносить удары. Ранения получили двое омоновцев и сотрудник областного управления по борьбе с организованной преступностью. Несмотря на это, милиционеры смогли надеть на подозреваемого наручники и вызвали подкрепление. Самих сотрудников доставили в больницу.

Мозырянину инкриминируется совершение кражи и покушение на убийство. Известно, что в прошлом он уже был судим. Один раз — за участие в международной ОПГ, которая действовала на территории Германии. На ее счету — налеты на банки, торговые объекты, причастность к криминальному автобизнесу.

По оперативным данным, вернувшись домой, мужчина активно старался возродить «воровские традиции» и выбиться в лидеры криминальной среды.