Женщина выпала из окна многоэтажки в Мозыре

Подробности происшествия устанавливаются, женщина скончалась на месте от полученных травм.

Тело женщины обнаружено возле одной из многоэтажек в Мозыре, об этом Sputnik в субботу сообщили местные жители.

Инцидент произошел накануне вечером на бульваре Юности в четвертом микрорайоне. Очевидцы отмечают, что женщина выпала из окна многоэтажного дома.

Также свидетели произошедшего рассказали, что у женщины остался ребенок, который находился дома в момент происшествия.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов и медики. Подробности инцидента устанавливаются.