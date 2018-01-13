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Женщина выпала из окна многоэтажки в Мозыре

  • 13 января 2018, 09:36
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Подробности происшествия устанавливаются, женщина скончалась на месте от полученных травм.

Тело женщины обнаружено возле одной из многоэтажек в Мозыре, об этом Sputnik в субботу сообщили местные жители.

Инцидент произошел накануне вечером на бульваре Юности в четвертом микрорайоне. Очевидцы отмечают, что женщина выпала из окна многоэтажного дома.

Также свидетели произошедшего рассказали, что у женщины остался ребенок, который находился дома в момент происшествия.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов и медики. Подробности инцидента устанавливаются.


Фото – Мария Амелина, Спутник
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Места: Мозырь (1863)

Метки: Происшествия (11487)

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