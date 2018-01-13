Женщина выпала из окна многоэтажки в Мозыре
- 13 января 2018, 09:36
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Фото – Мария Амелина, Спутник
Места: Мозырь (1863)
Метки: Происшествия (11487)
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