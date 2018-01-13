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В Мозырском районе провалился под лед и утонул 13-летний мальчик

  • 13 января 2018, 09:22
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О том, что около поселка Криничный в Мозырском районе Гомельской области из воды достали тело 13-летнего мальчика, TUT. BY сообщили читатели. В МЧС подтверждают: ребенок провалился под лед и утонул.

Инцидент произошел около 17 часов 12 января — под лед местного водоема провалился ребенок, 13-летний местный школьник. Спасатели достали его из воды, но было поздно — ребенок погиб.


TUT.BY
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Места: Мозырь (1863)

Метки: Происшествия (11487), Область (4996)

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