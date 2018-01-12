«По ночам животные издают жалобные звуки». Петицию против передвижных дельфинариев, инициированную мозырянами, подписали более 2000 человек

На этой неделе жители Мозыря, Витебска, Гомеля, Бреста и других городов активно подписывают петицию против передвижных дельфинариев. Уже не первый год такой аттракцион из России колесит по нашим весям. Залы полные — зритель вроде как доволен. Правда, стоит увидеть, в каких условиях транспортируют животных, как желание сходить на представление словно водой смоет.

Предложение наложить табу на такие шоу уже поддержали более 2.000 человек. С противниками передвижных дельфинариев солидарно и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Еще два года назад возникли претензии к нижегородской «Атлантиде», которая гастролировала у гомельчан. Надувную арену установили прямо на асфальте, а сам цирк расположился посреди автомобильной парковки возле гипермаркета. Тогда даже жители соседних домов разделяли беспокойство зоозащитников, мол, по ночам животные издают жалобные звуки. Но администрация передвижного дельфинария все отрицала, а ее представители готовы были до хрипоты доказывать, что условия очень хорошие, а о хвостатых артистах заботятся как о детях...

Сейчас же дельфинарий «Атлантида» вернулся с гастролями и вызвал волну негодования у жителей Мозыря. Местный экологический активист Павел Ноздря говорит, что немало обращений было и после прошлогоднего визита, а на этот раз позвонили девушки, которые стали свидетелями того, как дельфинарий развертывают. Процесс их, мягко говоря, возмутил. Пока сооружалась конструкция для шоу, обездвиженные животные ютились в тесных контейнерах. В таком положении они могли разве что дышать. А это настоящее мучение для подвижных морских млекопитающих, которые в дикой природе обычно проплывают в среднем около 100 километров в день. Заметили местные жители и какие—то контейнеры с химическими веществами, которые добавляются в воду с дельфинами, и затхлый запах из подсобных помещений.

Подписавшие петицию руководствуются опытом европейских стран, в большинстве из которых дельфинарии вовсе под запретом. В октябре прошлого года вопрос поднимался и в России, где подобная петиция, к слову, набрала около сотни тысяч сторонников. В Украине деятельность передвижных дельфинариев уже запрещена, законодательно оформлены и условия содержания дельфинов — приближенные к реальным, с правильным режимом питания, документами на каждое животное.

Можно, конечно, посмотреть на проблему и под таким углом: если люди идут на такие шоу, значит, они востребованы. Не покупали бы билеты — не приезжали бы к нам подобные гастролеры. На это Павел парирует:

— Дело в рекламе. Показывают ведь красивых дельфинов. Это все позиционируется как экологическое развлекательное мероприятие. Но никто не говорит, что в неволе дельфин живет примерно 3 года вместо 25 — 50. Что тренируют его голодом. И если не будет выполнять требования, умрет голодной смертью, и такие случаи бывают. Не говорят и о том, что добывают этих дельфинов нелегальным путем, а когда один участник шоу умирает, его просто могут заменить другим, но под тем же именем...





Непростое существование в передвижных дельфинариях описывает и Людмила Логиновская, директор Центра этичного отношения к животным, подтверждая, что подобные зверинцы не могут обеспечить элементарные условия содержания:

— У животных есть базовые потребности для жизнеобеспечения. Во всем мире дельфинарии или запрещены, или, если разрешены, к ним предъявляются определенные требования: природная морская вода, бассейн определенной глубины. В передвижных же дельфинов перевозят в маленьких ваннах, где они не могут даже двигаться. Если речь идет о дальних переездах, то дельфины находятся в таком состоянии по нескольку дней, а то и недель. А ведь это разумные животные, которые страдают не только физически, но и психически. И у нас здесь законодательный пробел: есть правила содержания диких животных в неволе, но ничего не сказано конкретно про дельфинарии, чем и пользуются гастролеры.

К слову, недавно волна критики ударила и в адрес передвижного зверинца «Фламинго»: поступило немало жалоб от его посетителей. Подтверждают этот факт и в Минприроды. И отмечают, что на его примере проделана большая работа, в которой учли все нюансы. В итоге в каждом из регионов зверинец был под пристальным контролем. Если работа над ошибками не даст результата, к его владельцам обещают применить самые жесткие меры.

Прямая речь

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды, поясняет, что по отношению к дельфинам у нас действует постановление Минприроды № 16, где прописаны требования к содержанию всех диких животных:

— К нам уже поступили обращения по поводу передвижных дельфинариев, и мы дали поручение Гомельскому областному комитету природных ресурсов, чтобы там организовали проверку совместно с заинтересованными госорганами. Есть вопросы к санитарному содержанию, хотелось бы видеть на месте и ветеринаров. По статье 43 Закона «О животном мире», если дельфины принадлежат гражданам нашей страны, на этих животных должно быть свидетельство о регистрации. Когда этот документ выдается, проверяются и условия содержания, и законность приобретения. Если же дельфины не принадлежат гражданам Беларуси, их владельцы должны предъявить сертификат СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), по которому дается разрешение на перемещение животных через государственную границу. Когда его получают, также представляют все доказательства, в том числе, что животное не изъято из дикой среды. В случае нарушения этих правил речь пойдет об административной ответственности за незаконное содержание или перемещение. В ноябре к нам поступил на согласование Закон «Об обращении с животными». И мы вышли с инициативой о запрете передвижных зверинцев в Беларуси, к ним относятся и дельфинарии, а также о запрете контактных зоопарков.

Тем временем

К условиям содержания дельфинов, которые находятся в Минском стационарном дельфинарии, пояснили специалисты, применяются требования, разработанные учеными Национальной академии наук. Те, в свою очередь, тщательно изучали международную практику.

Кстати

Дельфины живут семьями. Но при отлове некоторые из них из-за расставания с семьей умирают от психологического шока, а многие всю оставшуюся жизнь тоскуют по своим близким.