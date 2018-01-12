Тривижн 08/01 - 21/01:

Уехал в Петербург, женился, купил квартиру, но... Мозырянина экстрадировали, привезли в Беларусь и посадили за уклонение от армии

  • 12 января 2018, 10:13
  • 4558
  • 2



В Мозыре подвели итоги призывной кампании и рассказали об одном показательном случае.

Всего, по результатам осеннего призыва, в райцентре за уклонение от воинской службы заведено 17 уголовных дел, сообщает Телеканал «Мозырь».

Один из случаев заслуживает особо внимания. История началась еще в 2016 году. Молодой мозырянин не попал в Печи или еще в какое-нибудь не менее прекрасное место потому, что уехал в Питер, купил квартиру и женился. В общем, зажил немного по-другому, не особо задумываясь о том, что «пуля — дура, а штык — молодец».

Однако все оказалось не так просто. Это ему казалось, что он лишь строит свою семейную жизнь, правоохранители же расценили происходящее как уклонение от мероприятий призыва и объявили излишне примерного семьянина в розыск. В общем, мозырянина нашли и попросили на Родину вернуться и долг ей отдать.

Тот, вроде, пообещал, но... Но выполнять не спешил. Кончилось все намного хуже, чем начиналось: мозырянина экстрадировали, привезли домой и осудили на шесть месяцев. В качестве дополнительного бонуса прописали штраф в 150 базовых.

Вернется к жене пусть не с армейским, но уже с жизненным опытом.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (1861), Санкт-Петербург (173)

Метки: Криминал (9158), Область (4995)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 12/01 - 14/01:

Самое читаемое