Уехал в Петербург, женился, купил квартиру, но... Мозырянина экстрадировали, привезли в Беларусь и посадили за уклонение от армии
- 12 января 2018, 10:13
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Места: Мозырь (1861), Санкт-Петербург (173)
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