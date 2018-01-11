Одно из старейших в Беларуси предприятий деревообработки «Мозырьлес» обанкротилось и распродает стулья

Закрытое акционерное общество «Мозырьлес» исключено из состава Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Об этом говорится в постановлении Совета министров № 12 от 9 января 2018 года. Постановление лаконично, без объяснения причин.

На сайте предприятия и сегоня можно прочитать, что «ЗАО "Мозырьлес" — это диверсифицированное предприятие в сфере лесозаготовки и деревообработки. Предприятие имеет полный производственный цикл от заготовки леса до производства мебели. В состав предприятия входят четыре лесозаготовительных и лесопильных участка в Гомельской области, лесохимическое подразделение, а также Калинковическая мебельная фабрика. ЗАО "Мозырьлес" специализируется на производстве лесоматериалов разных пород, пиломатериалов для строительства и тарной заготовки, топливных брикетов, живицы, мебели для сидения, а также черновой мебельной заготовки, погонажных изделий, паркетной доски и паркета».

Более того, в разделе «Вакансии» совсем недавно появилось объявление, что предприятию требуется «менеджер по продаже мебели для сидения». На самом деле — распродавать стулья. Поскольку с производством всей этой расчудесной продукции предприятие обанкротилось. Летом прошлого года на внеочередном собрании акционеров было решено обратиться в суд с заявлением о банкротстве. В сентябре 2017-го суд заявление удовлетворил. Защитный период, отведенный ЗАО, истек 14 декабря прошлого года. Таким образом, «Мозырьлес» из списка белорусских предприятий можно вычеркивать.

«Мозырьлес» явялся одним из старейших белорусских предприятий деревопереработку. Оно начало функционировать сразу после реdолюции, в 1923 году.