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В Мозыре брат ногами избил родную сестру, у женщины разрыв селезенки

  • 10 января 2018, 17:03
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Конфликт в одной из мозырских семей едва не закончился трагически. Банальная словесная ссора между родственниками переросла в рукоприкладство.

30-летний мозырянин ногами стал избивать свою старшую сестру. На этом бы конфликт и закончился. Но спустя 5 дней женщине стало плохо. Она обратилась в больницу. Медики диагностировали травму живота и разрыв селезенки. Потребовалась срочная операция.

По факту причинения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

Кстати, сестра простила своего брата и зла на него не держит. Несмотря на это, ему придется отвечать по закону.


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