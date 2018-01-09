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Ксендз из Мозыря записал песню в стиле хардкор

  • 09 января 2018, 15:23
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Евангелизационный проект Step Project выпустил новую песню «Мой Бог».

В жанре тяжелой рок-музыки католический евангелизационный проект Step Project выпустили трек «Мой Бог» на белорусском языке. Авторами песни стали известный молодежи католический священник Александр Кононович, который сейчас служит в Мозыре и руководит евангелизационным проектом Step Project, и монахиня Вероника Козловская из ордена кармелиток от Младенца Иисуса. Сестра написала текст композиции, сообщают участники проекта на своей странице в соцсети.

Евангелизационный проект Step Project хорошо известен католикам Беларуси, музыканты выступают на различных фестивалях, активно записывают новые композиции — не только в жанре «металла».


katolik.life
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Люди в материале: Александр Кононович (1), Вероника Козловская (1)

Места: Мозырь (1856)

Метки: Общество (28550), Область (4979)

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