Тривижн 08/01 - 21/01:

Мозырянин решил подработать таксистом и лишился BMW

  • 08 января 2018, 15:10
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После новогодних праздников мозырянин решил поправить семейный бюджет и подработать таксистом. Не учел он только, что нелегальный доход может выйти боком.

4 января 27-летнему мужчине подвернулся хороший клиент. За дорогу из Гомеля до Жодино в Минской области мозырянин мог заработать 200 рублей, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Но мысли о полном кармане быстро улетучились: мужчину задержали, составили административный протокол, а на BMW наложили арест.


gomel.today
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Места: Мозырь (1854)

Метки: Общество (28540), Область (4971)

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