Мозырянин решил подработать таксистом и лишился BMW

После новогодних праздников мозырянин решил поправить семейный бюджет и подработать таксистом. Не учел он только, что нелегальный доход может выйти боком.

4 января 27-летнему мужчине подвернулся хороший клиент. За дорогу из Гомеля до Жодино в Минской области мозырянин мог заработать 200 рублей, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Но мысли о полном кармане быстро улетучились: мужчину задержали, составили административный протокол, а на BMW наложили арест.