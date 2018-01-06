Stroika 04/01-06/01:

В Мозыре мужчина спас на пожаре пожилую соседку, вытащив ее через окно

  • 06 января 2018, 12:08
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Вечером 5 января в Мозыре на улице Советской загорелся частный дом. Когда спасатели прибыли на место происшествия, кровля здания уже полыхала вовсю.

Еще до приезда пожарных 54-летний мужчина, увидев пожар, проник в дом через окно и вытащил оттуда пожилую соседку 1931 года рождения. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. Обошлось без пострадавших, сообщает Гомельское ОУМЧС.


Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи или обогревательных приборов.


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Места: Мозырь (1853)

Метки: Происшествия (11448), Область (4964)

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