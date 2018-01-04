В Мозыре Lada при развороте не пропустила КамАЗ

В Мозыре пассажирка Lada получила травмы при столкновении с КамАЗом. Об этом AUTO. TUT. BY сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 3 января, около 13.55. В ГАИ рассказали, что 25-летний водитель Lada Largus ехал по улице Промышленной со стороны улицы Железнодорожной. В районе дома № 73 при совершении маневра разворота он не убедился в безопасности, выехал на середину проезжей части, где столкнулся с попутным КамАЗом.





В результате ДТП 23-летняя пассажирка Lada получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Водитель легковушки и 29-летний водитель грузовика в аварии не пострадали.