Stroika 04/01-06/01:

В Мозыре пьяный сын ударил отца ножом в спину

  • 04 января 2018, 11:08
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В Мозыре около трех часов ночи 24-летний мужчина набросился на собственного отца с ножом.

В пресс-службе МВД сообщили, что между мужчинами возник конфликт. Сын был под градусом, поэтому решил проблему с помощью силы — он нанес 47-летнему отцу удар ножом в спину.

Потерпевший в больнице. Подозреваемый задержан.


gomel.today
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Места: Мозырь (1852)

Метки: Криминал (9121), Область (4958)

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