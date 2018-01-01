В Мозыре Volkswagen насмерть сбил 51-летнюю женщину

  • 01 января 2018, 14:05
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В субботу вечером в Мозыре под колеса Volkswagen Golf попала женщина. Авария произошла на бульваре Юности, в районе дома № 40.

В группе «Хамство на дорогах Мозыря» сообщили, что 51-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить следствию.



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Места: Мозырь (1850)

Метки: Авто (4780), Область (4946), Происшествия (11402)

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