Фотофакт: автобус с детьми из Мозыря перевернулся в Украине

243 В Иране заблокировали Telegram и Instagram В Иране, где с 28 декабря продолжаются протесты, заблокированы мессенджер Telegram и соцсеть Instagram.

159 Распаўсюджваецца петыцыя з патрабаваннем выкарыстоўваць беларускую мову ў Нацыянальным аэрапорце «Нягледзячы на некалькі зваротаў грамадзян, кіраўніцтва РУП «Нацыянальны аэрапорт „Мінск“ па-ранейшаму адмаўляецца ўжываць дзяржаўную беларускую мову на інфармацыйных шыльдах і ў р...

1374 «С тех пор у нас есть традиция пить виски на крыше». Новогодние приключения гомельчан, которые запомнились на всю жизнь Оливье приготовлен, подарки упакованы, елку периодически атакуют коты и дети. Еще немного и символ 2018 года, желтая собака, вступит в свои права. Кто-то подводит итоги уходящего г...

885 «Всем по 500» и другие ожидания гомельчан в Новом году — видео Уходящий год огненного петуха для нас был весьма разнообразным — гомельчане протестовали против декрета «о тунеядцах», отстояли сквер у гостиницы Турист, не достигли заработной пла...

424 «Я скорее пойду на то, чтобы жена забеременела от другого, чем возьму ребенка из детдома». Монологи бесплодных мужчин В нашем яро стремящемся к равноправию обществе считается, что женщина переносит бесплодие куда катастрофичнее, чем мужчина. KYKY уже публиковал монологи бесплодных женщин, поэтому закрыть ге...