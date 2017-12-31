Фотофакт: автобус с детьми из Мозыря перевернулся в Украине
- 31 декабря 2017, 12:29
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Места: Мозырь (1849), Киев (335)
Метки: Авто (4777), Происшествия (11392)
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