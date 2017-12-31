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Фотофакт: автобус с детьми из Мозыря перевернулся в Украине

  • 31 декабря 2017, 12:29
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ЧП случилось сегодня в Иванковском районе Киевской области.

Как сообщают очевидцы в сообществе АВТО МОЗЫРЬ, автобус возвращался из аквапарка. Среди пассажиров были дети.

Чудом удалось избежать жертв.



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Места: Мозырь (1849), Киев (335)

Метки: Авто (4777), Происшествия (11392)

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