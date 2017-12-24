Видеофакт: под Мозырем фуру занесло в кювет и сложило пополам
- 24 декабря 2017, 10:22
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Места: Мозырь (1847)
Метки: Авто (4755), Область (4924), Происшествия (11358)
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