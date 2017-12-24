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Видеофакт: под Мозырем фуру занесло в кювет и сложило пополам

  • 24 декабря 2017, 10:22
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Утром 22 декабря под Мозырем в районе нового моста произошло дорожно-транспортное происшествие: фура съехала в кювет. В связи со сложными погодными условиями госавтоинспекторы призывают водителей быть предельно осторожными.

29-летний водитель автомобиля ДАФ, который ехал из Украины в Минск, при спуске в районе нового моста неправильно выбрал скорость, в результате чего груженую керамической плиткой фуру стало заносить. Транспортное средство сложило пополам. В таком положении большегруз проехал около 100 метров, а после съехал на обочину и снес дорожный знак.

На момент аварии в транспортном средстве находились водитель и пассажир, никто не пострадал.

Госавтоинспекторы призывают автовладельцев быть предельно осторожными, соблюдать правила зимнего вождения, не торопиться и не совершать резких маневров, а также уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.


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