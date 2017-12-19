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Ничего не помнит, но вину признает: пьяный мозырянин в течение часа гулял по городу со спущенными штанами

  • 19 декабря 2017, 18:27
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15 декабря поздно вечером возле одного из магазинов мужчина шокировал прохожих своим внешним видом. Несмотря на зимнюю морозную погоду, он разгуливал на протяжении часа со спущенными штанами.

Демонстрацию достоинства очевидцы не оценили по достоинству. Вызвали милицию. Хулигана задержали. Им оказался 57-летний мозырянин. На учете нигде не состоит, к ответственности не привлекался, вполне законопослушный гражданин.

Мужчина перебрал на юбилее у знакомого, события того вечера не помнит, но вину признает и искренне раскаивается.


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Места: Мозырь (1845)

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