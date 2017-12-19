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В Мозыре хулиганы избили мужчину и его супругу

  • 19 декабря 2017, 15:06
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В минувшее воскресенье в Мозыре трое неизвестных парней избили супружескую пару и скрылись.

Но совсем скоро парней настигла расплата, их задержали сотрудники ГАИ. Хулиганами оказались трое местных парней 20-ти, 22-х и 24-х лет.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.


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Места: Мозырь (1845)

Метки: Криминал (9048), Область (4907)

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