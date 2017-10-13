Окнаград 13/09 - 19/09 09/10 - 15/10:

В Мозырском районе водитель «Сеата» врезался в дерево и погиб

  • 13 октября 2017, 09:32
  • 996
  • 0



В пятом часу вечера в поселке Сосновый мужчина 1971 года рождения ехал за рулем автомобиля «Сеат».

Не справившись с управлением, оказался за пределами проезжей части. При ударе авто в дерево водитель погиб, а ехавший с ним пассажир 1989 года рождения направлен в больницу. Оба пострадавших в аварии — жители Мозыря, уточнили в пресс-службе МВД.


Василий Дубик, Гомельская правда
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (1789)

Метки: Происшествия (10954), Область (4623), Авто (4495)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 13/10 (12:00) - 15/10:

Самое читаемое