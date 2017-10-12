«Было темно и еще не горели фонари». В Мозыре на пешеходном переходе водитель на Opel сбил женщину

В среду в районе восьми вечера на улице Интернациональная 50-летний водитель за рулем Opel не заметил женщину, которая переходила проезжую часть в районе пешеходного перехода.

Автовладелец сразу выбежал из машины и стал оказывать помощь пострадавшей: поднял ее из лужи, отнес на тротуар и накрыл одеялом. Спустя минуты 60-летнюю забрала скорая.

Медики диагностировали многочисленные травмы и перелом обеих ключиц.

Следователи проводят проверку. По словам водителя, он не заметил пешехода, так как было темно и еще не горели фонари.