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Мозырянин за последнее время трижды пострадал от рук неизвестного автохулигана

  • 11 октября 2017, 18:09
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Говорят, дважды в одну воронку снаряд не попадает. 39-летний мозырянин на собственном опыте убедился в обратном.

Мужчина трижды пострадал от рук неизвестного автохулигана. Каждый раз фабула одна—злоумышленник под покровом ночи целенаправленно прокалывает колеса у его личного автомобиля, который он оставляет на ночь возле подъезда.

Сам процесс порчи чужого имущества попал в объектив камеры видеонаблюдения. Сейчас милиционеры ищут злоумышленника.


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