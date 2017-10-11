Мозырский инвалид-колясочник пытается доказать, что не переходил улицу в неположенном месте. Милиция свою ошибку отрицает

Виталий Ковалёв живёт в квартире в старом двухэтажном доме. Дом этот никак не оборудован для инвалидов-колясочников, лифта нет, пандуса нет. Ходят в магазин и готовят еду ему социальные работники. По словам Виталия, он не выходил на улицу уже больше года!





Виталий инвалид 1 группы, пенсия всего 217 рублей. Неожиданно от пенсии отнимают 50 рублей. Как выяснилось это был штраф за... переход дороги в неположенном месте! Но Виталий не мог этого сделать, потому что даже не способен самостоятельно выбраться из квартиры. Алиби!





Никаких сообщений Виталий не получал, просто потому, что в протоколе был записан его старый адрес, где он не живёт уже несколько лет. Сам он узнал о штрафе только через 8 месяцев, когда деньги высчитали из пенсии. Тогда и попытался выяснить, за что штраф.

Оказалось, что он переходил дорогу не в том месте. Вероятно, кто-то представился его именем и фамилией, знал его дату рождения, и только с адресом ошибся, указав старый.

Кроме этого, в декабре прошлого года этот «допельгангер» был задержан в состоянии алкогольного опьянения в другой части Мозыря. Даже в местном РОВД уверены, что это был он, Виталий Ковалёв, инвалид 1 группы.

Виталий уже обратился в прокуратуру: «Сначала написал запрос в милицию, что хочу вернуть эти деньги, но они мне ответили, что нужно подавать в суд, что я и планирую сделать».

Заместитель начальника по идеологической работе Мозырьского РОВД Александр Ильюк считает, что не было ошибки:

«Я вам скажу так, сам он ездит и ходит. И неоднократно привлекался за аналогичные правонарушения в разных частях Мозыря. То что он колясочник — это не 100% информация, он может передвигаться на костылях и даже без них. Он был на учёте нашей уголовно-исполнительной инспекции, то что он прикован к коляске — это всё наиграно».

В Центре социального обслуживания Мозыря говорят, что Виталий передвигается только на коляске, речи быть не может ни о каких костылях:

«Самостоятельно, без посторонней помощи он передвигается с трудом, только на коляске. Спускаться вниз самостоятельно он не может. Социальный работник на улицу него не вытаскивает, потому что дома нету лифта и безбарьерки, то есть, пандусов и устройств для перемещения по дому на коляске. Почему сотрудники РОВД, которые задерживали его за переход или в нетрезвом состоянии, не придут и не посмотрят на него и не скажут, он это или не он?»

В мозырьской ГАИ по этому делу проходит проверка, начальник отдела ГАИ Дмитрий Немцев говорит, что любого задержанного проверяют через базу данных, но возможно всё:

«Я, в принципе, не исключаю случай, что человек без удостоверения личности не был проверен по базе данных во время задержания».

Заместитель начальника Мозырского РОВД Александр Наумик говорит, что такие случаи у них уже были: «Были случаи, когда люди называли данные другого человека и были похожи по внешности, но во время проверки через базы выявлялся обман. Чаще всего это происходило, когда сравнивали задержанного и фотографию из базы. Здесь сложность в том, что его задерживали не сотрудники Мозырьского РОВД, а Ельского, это было во время смены экипажа».