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Под Мозырем сельский Отелло ударил супругу ножом в шею, мать спас сын-школьник

  • 11 октября 2017, 09:36
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Нешуточные страсти разгорелись в одной из деревень Мозырского района. У 43-летнего местного жителя после изрядного употребления спиртного разыгралась ревность к супруге.

На эмоциях он побежал к ней на работу, на ферму, и устроил там скандал. После вернулся домой. Спустя некоторое время вернулась и жена.

Ревнивец от слов перешел к делу и бросился на нее с ножом. Удар пришелся в область шеи.

На помощь матери прибежал сын-школьник и оттащил разбушевавшегося отца.


Телеканал Мозырь

Места: Мозырь (1784)

Метки: Криминал (8632), Область (4604)

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