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В Мозыре парень, осужденный к «химии» за спайсы, покурил «травку» и снова попался

  • 10 октября 2017, 18:05
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Всего лишь месяц оставался 21-летнему уроженцу Бобруйска, осужденному исправительного учреждения открытого типа № 21, до долгожданной свободы, если бы он не соблазнился на куст дикорастущей конопли.

Парень возвращался с работы через поле и приметил наркосодержащее растение. Молодой человек не смог не воспользоваться случаем, покурил, часть оставил про запас. Со спокойной совестью отправился в исправительное учреждение.

Сотрудник при личном досмотре обнаружил подозрительный предмет. Любитель травки выхватил вещдок, вырвался и попытался убежать, но был задержан.

На данный момент он арестован. Кстати, житель Бобруйска на мозырской «химии» оказался из-за спайсов.


Телеканал Мозырь

Места: Мозырь (1783)

Метки: Криминал (8631), Область (4604)

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