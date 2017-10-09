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Фотофакт: мозырские медики вырастили лимон весом более килограмма

  • 09 октября 2017, 10:33
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Лимон весом более килограмма вырастили сотрудники оториноларингологического отделения Мозырской городской больницы, сообщил корреспонденту БелТА заведующий отделением Василий Пухальский.

Четыре дерева сорта «пандероза» растут в ординаторской второй год. Нынешний урожай — 20 плодов. «Пока сняли с ветвей четыре лимона. Один из них весом 1 кг 118 г, другой — 776 г. Дозревающие плоды также довольно крупные: есть экземпляры более 900 г», — отметил завотделением.

Ухаживает за деревьями весь коллектив. Сам Василий Пухальский в качестве хобби занимается выращиванием лимонов около 20 лет, однако признается, плодов таких размеров еще не было. По словам собеседника, сорт «пандероза» — один из лучших для разведения в комнатных условиях.

К слову, лимоны — не единственное хобби врача, на его участке — более 100 сортов винограда, 80 кустов голубики.


БелТА

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