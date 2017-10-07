В Мозыре штраф за переход улицы в неположенном месте получил инвалид 1 группы, который не выходит из дома

Штраф за переход улицы в неустановленном месте получил инвалид 1 группы Виталий Ковалев. Мужчина обратился на горячую линию «Телеканала», чтобы восстановить справедливость. Ведь по его словам, он не мог совершить такое правонарушение, так как из дома не выходит.

Виталий Ковалев встречает нас в своей квартире на ул. Промышленной. Вернее не встречает. Дверь открывается с пульта. Сам Виталий и рад бы быть гостеприимным, но здоровье не позволяет. Станция Мозырь, деревянный барак, второй этаж. Хозяин в инвалидном кресле. Именно это печальное обстоятельство — сегодня его главное алиби.

В начале сентября Виталий недосчитался приличной для его пенсии суммы. Оказалось, деньги из пенсии отсчитали на погашение штрафа ГАИ за переход улицы в неустановленном месте. Причем об этом сам так называемый нарушитель узнал только спустя 8 месяцев. Протокол был составлен зимой. Никаких извещений Виталий не получал, просто потому, что в протоколе указан его старый адрес, где он не живет уже более 10 лет. Да и само правонарушение, по словам Виталия — абсурдное. Мужчина утверждает, что по состоянию здоровья просто не мог его совершить.

Кстати, правонарушение произошло на ул. Фрунзе. Это еще одно невероятное обстоятельство. Ведь мужчина самостоятельно не может спуститься даже во двор. Помощь в быту ему оказывает социальный работник.

Найти справедливость оказалось не так просто.

На письменное обращение в РОВД пришел письменный ответ. Его суть — обжаловать постановление через суд.

В Мозырской Госавтоинспекции нам пояснили, протокол составляли коллеги из Ельска. Там самого правонарушителя не вспомнили, но инспектор, который составлял протокол, говорит, что точно не останавливал ни инвалида-колясочника, ни человека на костылях.

Ошибка, поясняют, могла произойти на этапе опознания, если личность нарушителя устанавливали не с помощью компьютерной базы данных, а посредствам телефонного звонка в дежурную службу. Иначе говоря, Виталием Ковалевым мог назваться другой человек. Такие аргументы настоящего Виталия не устраивают.

В деле обещали разобраться. Юридическую помощь Виталию Ковалеву готовы оказать социальные службы. Вернуть деньги из бюджета теперь не так просто. Виталию необходимо обращаться в прокуратуру для восстановления сроков обжалования и отмены вступившего в силу постановления. Дальше разбираться со всеми нюансами этого дела должен будет только суд.