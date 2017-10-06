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Житель Мозырского района спас на пожаре соседей-пенсионеров через окно — фото

  • 06 октября 2017, 12:31
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5 октября в деревне Свириновка водолазу ОСВОДа пришлось спасать людей из огня.


Около 13:40 мужчина заметил дым из-под крыши соседского дома и вызвал МЧС. Не дожидаясь их приезда, он вывел из дома хозяина. А затем, разбив молотком окно, вытащил из горящего строения и хозяйку. Прибывшим спасателям оставалось лишь ликвидировать пожар.

Предварительная причина ЧП — нарушение правил эксплуатации печи.


gomel.today

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