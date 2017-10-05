Осужденные «химики» избили мозырянина за то, что он не курит

Двое осужденных исправительного учреждения открытого типа № 21 избили незнакомого мозырянина за то, что он.... не курит. Просьба угостить сигаретой — один из самых распространенных способов, чтобы начать конфликт.

В один из вечеров на Бульваре Юности в Мозыре прохожие были шокированы драматической картиной. Двое пьяных гонялись за мужчиной, который отстреливался от них с пневматического пистолета. Когда догоняли, нещадно били. Все это разыгрывалось в течение 5 минут, на крики очевидцев остановиться никто не реагировал. Вызвали милицию.

Оказалось, двое осужденных исправительного учреждения № 21 решили после долгого и вынужденного воздержания выпить водки. Сбежали с работы раньше времени, купили бутылку, быстро с ней расправились, закусывая, точнее запивая лишь лимонадом. После пошли прогуляться и заметили незнакомого мужчину, который стоял на парковке возле магазина.

Далее произошел банальный диалог из 90-ых. На просьбу угостить сигаретой, незнакомец ответил, что не курит. Это и стало поводом для избиения. Били жестко. Потерпевший пытался защититься с помощью пневматического пистолета, но это только раззадорило хулиганов.