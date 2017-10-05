Мозырянка угрожала бывшему мужу ножом и обещала «кое-что кое-кому отрезать»

Мозырянка не могла найти общий язык с бывшим мужем по поводу совместно нажитого имущества. Во время очередной ссоры, когда эмоции взяли верх, стала угрожать ножом. Экс-супруг заявил в правоохранительные органы.

Бывшие супруги из Мозыря не могли найти компромисс по поводу совместно нажитого имущества. Женщина после развода решила перебраться в другой город, а на свою часть квартиры заселить квартирантов. Бывшему мужу перспектива жить с чужими людьми не понравилась. Поэтому периодически возникали ссоры, во время одной из них экс-супруга выбежала из кухни с ножом и стала угрожать, что сейчас она кое-что кое-кому им отрежет. Мужчина вначале заснял все это на мобильный телефон, а после обезвредил бывшую возлюбленную—выхватил холодное оружие и написал заявление в правоохранительные органы.

Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело.