30-летняя мозырянка обворовала не менее десяти одиноких пенсионеров, которые с удовольствием приглашали молодую женщину в гости

30-летняя мозырянка обворовала не менее десяти одиноких пенсионеров, которые с удовольствием приглашали ее в гости. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания, следователи ищут потерпевших.

Самому старшему из потерпевших глубоко за 70, а самому молодому — немного за пятьдесят. Мужчины золотого возраста с удовольствием приглашали женщину к себе в гости, правда, не на чай, а на спиртное. Во время банкета, когда хозяин отвлекался либо попросту спал, гостья воровала деньги, а после тратила на себя. Некоторые потерпевшие попадались на удочку не один раз.

Мозырянка, уже ранее судимая за мошенничество, на этот раз будет отвечать по статье «Кража».