Мозырянин угрожал ножом подростку и требовал отыскать квартиру неизвестного Руслана

Житель Мозыря, угрожая ножом, заставлял подростка помочь ему отыскать квартиру знакомого. Буйного пьяного молодого человека задержали милиционеры.

25-летний мозырянин в состоянии сильного алкогольного опьянения в одном из дворов по улице Полесской пытался найти квартиру своего знакомого. О помощи попросил мимо проходившего подростка. Тот не захотел принять участие в сомнительной поисковой операции. На отказ молодой человек отреагировал буйно — достал нож. Поднимаясь по ступенькам к подъезду, хулиган оступился, подросток воспользовался и убежал к ближайшему магазину.

Торговый объект уже был закрыт, продавцы уходили домой. В этот момент на горизонте нарисовался человек с ножом, который выкрикивал угрозы. Продавцы вызвали милицию.

Уже протрезвев, молодой человек не смог вспомнить, кто такой Руслан и зачем он его искал. По словам хулигана, он выпил бутылку водки и отправился за добавкой. После этого в воспоминаниях одни пробелы.