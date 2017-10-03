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Очередная коррупционная история. Ущерб в размере 50-ти тысяч рублей нанесли бюджету руководитель и главный инженер одного из предприятий Мозыря

  • 03 октября 2017, 10:17
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Ущерб в размере 50-ти тысяч рублей нанесли республиканскому бюджету руководитель и главный инженер одного из предприятий Мозыря. Уголовное дело расследует районный отдел Следственного комитета.

Прокуратура возбудила дело в отношении руководителя одного из мозырских предприятий. Ему инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями и нанесение ущерба в особо крупном размере. Преступная схема, которую раскрыли правоохранители, — достаточно распространенная. А «помощь» в ее воплощении директору оказывал главный инженер.

Слаженные действия преступного дуэта принесли его участникам ощутимую выгоду: из республиканского бюджета незаконным образом было получено более пятидесяти тысяч рублей. Ущерб, конечно, придется возместить. Кроме того, задержанному директору и его «компаньону» грозит серьезный тюремный срок.


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