«Полет в кювет» в Мозыре закончился вполне благополучно. Машина вдребезги, женщина-водитель не пострадала
28 сентября 2017, 17:27
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Буквально через несколько часов в районе станции Мозырь произошло еще одно ДТП. В кювете оказался «Опель» под управлением 41-летней женщины.
Участница этого дорожно-транспортного происшествия — 41-летняя мозырянка. Но, к счастью, для ее здоровья «полет в кювет» закончился вполне благополучно. Авария произошла 28 сентября в одиннадцатом часу утра.
Водитель автомобиля «Опель» направлялась от улицы Социалистической к улице Мира. На выезде из микрорайона «Железнодорожный» женщина не смогла справиться с управлением. Машина буквально «оторвалась» от земли, перевернулась в воздухе и застряла между двумя деревьями. Чтобы выбраться наружу, водителю понадобилась помощь спасателей. Они же доставали из оврага транспортное средство.
Сейчас мозырянка может смело утверждать, что родилась в «рубашке». С места аварии ее доставили в больницу, но быстро отпустили ввиду отсутствия каких-либо серьезных травм. «Опель» восстановлению, скорее всего, уже не подлежит. Но, как говорят, машина — это всего лишь кусок металла. Главное, человеческая жизнь. По данному факту ГАИ продолжает проверку.
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