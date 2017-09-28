В Мозыре женщину сбил автобус, она в реанимации

Сегодня ранним утром под колесами дачного автобуса оказалась 41-летняя мозырянка. ДТП произошло на бульваре Юности. Пострадавшую с места аварии увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Обстоятельства аварии на бульваре Юности, которая произошла утром 28 сентября, продолжает выяснять следственная группа. Возле нерегулируемого пешеходного перехода водитель «Газели» остановился, чтобы пропустить женщину. В это время из-за поворота выезжал рейсовый автобус, который вез мозырян на дачи.

Очевидцы происшествия о случившемся говорят взволнованно. Говорят, водитель автобуса не смог сразу затормозить.

Водитель автобуса — опытный профессионал с 25-летним стажем работы. На момент ДТП был трезв. С его слов, пострадавшую мозырянку он увидел только в последний момент и уже не мог предотвратить наезд.

В тяжелом состоянии с места ДТП женщину доставили в реанимационное отделение городской больницы. За ее жизнь борются медики. Пока Следственный комитет продолжает проверку. Степень вины каждого участника этой дорожной истории установят после проведения необходимых экспертиз