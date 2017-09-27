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Ревнивая мозырянка подкараулила соперницу во дворе и избила

  • 27 сентября 2017, 14:57
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По информации Мозырского РОСК, 20-летняя мозырянка устроила «разборки» со своей 17-летней соперницей. Конкурентку — новую девушку своего бывшего парня, — обидчица поджидала во дворе жилого дома. Когда счастливая пара вышла на улицу, одна девушка напала на другую и стала наносить беспорядочные удары.

Ссору с применением физической силы удалось прекратить. Но пострадавшая сначала обратилась за врачебной помощью, а затем написала заявление в милицию.

История закончилась возбуждением уголовного дела за хулиганство. В настоящее время продолжается следствие.


Екатерина Юрченко, Полесье своими глазами

Места: Мозырь (1770)

Метки: Криминал (8555), Область (4556)

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