Ревнивая мозырянка подкараулила соперницу во дворе и избила

По информации Мозырского РОСК, 20-летняя мозырянка устроила «разборки» со своей 17-летней соперницей. Конкурентку — новую девушку своего бывшего парня, — обидчица поджидала во дворе жилого дома. Когда счастливая пара вышла на улицу, одна девушка напала на другую и стала наносить беспорядочные удары.

Ссору с применением физической силы удалось прекратить. Но пострадавшая сначала обратилась за врачебной помощью, а затем написала заявление в милицию.

История закончилась возбуждением уголовного дела за хулиганство. В настоящее время продолжается следствие.