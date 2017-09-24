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Семейная пара из Мозыря выиграла чемпионат по переносу жен

  • 24 сентября 2017, 09:31
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Павел и Наталья Леонович из Мозыря заняли первое место в чемпионате по переносу жен, который прошел сегодня в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе «Логойск», передает корреспондент БелТА.

Победу оспаривали 12 пар. По условиям соревнований длина дистанции с препятствиями (барьеры до 1 м, водная преграда, песок) составляла 253 м. Мужчине требовалось за минимальное время пронести девушку по обозначенной трассе. В случае падений девушек или касания ими земли паре начислялось штрафное время.





Павел и Наталья Леонович преодолели дистанцию за 1 минуту 43,75 сек., опередив ближайших соперников более чем на 5 сек. Победители забега специально приехали в ГСОК «Логойск», чтобы принять участие в чемпионате. Семейной парой они стали совсем недавно — 9 сентября. Павел Леонович служит по контракту в пограничных войсках и увлекается экстремальными видами бега, его супруга — менеджер.


Организаторы соревнований не требовали, чтобы мужчина и женщина из одной команды обязательно были женаты. В итоге два призовых места достались парам, которые еще не связали себя узами брака. Вторыми стали Дмитрий Гидлевский и Вероника Швакова, третьими — Вадим Шелковский и Валерия Клочко. Всем обладателям призовых мест удалось преодолеть дистанцию быстрее, чем за 2 мин.





Пары, занявшие три первых места, получили заслуженные награды. Победителям был вручен дополнительный поощрительный приз, равный весу девушки из этой пары.






Организатором соревнований выступила Белорусская федерация гонок с препятствиями.-0-


фото Оксаны Манчук, БелТА

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