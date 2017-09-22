Директор мозырского предприятия подозревается в коррупции, на него заведено уголовное дело

Уголовное дело заведено прокуратурой Гомельской области и передано для расследования в Следственный комитет.

Как пишет «СБ. Беларусь Сегодня», под следствие попал директор РДУП по строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем «Мозырская передвижная механизированная колонна 27». Его подозревают в совершении коррупционного преступления и инкриминируют статью «Злоупотребление властью или служебными полномочиями».

Суть нарушения, согласно информации правоохранителей, состоит в подписании актов сдачи с заведомо завышенными объемами выполненных строительных и монтажных работ. Эти документы передавались для оплаты в ГО «Белводхоз».

Завышение объемов автоматически влекло завышение итоговой стоимости, в результате чего руководитель предприятия нанес ущерб в особо крупном размере — более 38 тысяч рублей (порядка 19 тысяч долларов США в эквиваленте).