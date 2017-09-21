43-летняя мозырянка нашла портмоне с документами и деньгами, но недолго радовалась находке, вскоре к ней пришли правоохранители

Хозяин написал заявление в милицию.

Если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Возле магазина по бульвару Юности мужчина, разговаривая по телефону, отвлекся и оставил на подоконнике портмоне, в котором были права, техпаспорт и прочие документы, а кроме того доллары, российские и белорусские рубли. Всего около 450 рублей.

Кошелек недолго пребывал в одиночестве. Спустя некоторое время его заприметила проходившая мимо женщина и подобрала. Все это попало в объектив видеокамеры наружного наблюдения. Опомнившейся мужчина вернулся за своим имуществом, не нашел и написал заявление в милицию. Женщину нашли быстро, благодаря тому что искали через средства массовой информации.

Кстати, мозырянка и не подозревала, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Обвиняемая в краже свою вину признала. Как оказалось, документы и кошелек она выбросила, а вот наличные забрала. Говорит, что решилась взять чужие деньги, так как что своих не хватало. На них купила продукты. Правоохранители напоминают, забытые кошельки, мобильные телефоны и прочее имущество не должны восприниматься теми, кто их нашел как подарок судьбы. Уголовный кодекс квалифицирует это как кражу.