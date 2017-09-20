В Мозырском районе вальщика леса убило упавшим на голову деревом

450 Фотофакт: автоколонну пророссийских активистов заметили в центре Гомеля Ранее «Сильные новости» писали, что 18 сентября через центр Минска проехала колонна «Национально-освободительного движения» (НОД)....

73 Маленькая война под Борисовом: какое оружие показали Лукашенко на учениях «Запад-2017» Белорусско-российские совместные стратегические учения «Запад-2017» завершаются сегодня. Одним из самых зрелищных моментов этого дня стали маневры на полигоне «Борисовский», где побывал през...

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79 Минск стал самым популярным городом СНГ у туристов этой осенью Минск стал самым популярным городом в СНГ у туристов этой осенью. Об этом проинформировало аналитическое агентство «ТурСтат»....