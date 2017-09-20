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В Мозырском районе вальщика леса убило упавшим на голову деревом

  • 20 сентября 2017, 12:25
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45-летний работник одного из предприятий Мозырского района погиб в Романовке.

Как рассказал «ПСГ» врио заместителя начальника Мозырского РОВД Александр Ильюк, сообщение о ЧП в лесной зоне поступило 14 сентября в двенадцатом часу дня. По предварительной информации, 45-летний вальщик леса погиб, получив травму головы в результате падения дерева.

По данному факту Мозырский районный отдел Следственного комитета продолжает проверку.


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Места: Мозырь (1765)

Метки: Происшествия (10859), Область (4527)

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