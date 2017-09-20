В Мозырском районе вальщика леса убило упавшим на голову деревом
- 20 сентября 2017, 12:25
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Места: Мозырь (1765)
Метки: Происшествия (10859), Область (4527)
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