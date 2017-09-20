В Мозыре на свадьбе у фотографа похитили фототехнику

В прошедшие выходные на свадьбе у мозырской пары фотограф, увлекшись работой, забыла про рюкзак с фототехникой. Этим и воспользовались злоумышленники.

События разворачивались недалеко от Мозыря, на кринице «Ольховицы». Пока фотограф снимала молодоженов, тяжелый рюкзак с фототехникой висел на заборе беседки. Закончив с фотосессией, все уехали в город продолжать праздник, и лишь спустя 15 минут фотограф вспомнила о рюкзаке, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

После праздника девушка обратилась в милицию. Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия, но найти потерянную технику пока не удалось.

Возбуждено уголовное дело.