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В Мозыре на свадьбе у фотографа похитили фототехнику

  • 20 сентября 2017, 11:15
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В прошедшие выходные на свадьбе у мозырской пары фотограф, увлекшись работой, забыла про рюкзак с фототехникой. Этим и воспользовались злоумышленники.

События разворачивались недалеко от Мозыря, на кринице «Ольховицы». Пока фотограф снимала молодоженов, тяжелый рюкзак с фототехникой висел на заборе беседки. Закончив с фотосессией, все уехали в город продолжать праздник, и лишь спустя 15 минут фотограф вспомнила о рюкзаке,  сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

После праздника девушка обратилась в милицию. Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия, но найти потерянную технику пока не удалось.

Возбуждено уголовное дело.


gomel.today

Места: Мозырь (1765)

Метки: Криминал (8510), Область (4527)

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