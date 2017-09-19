В Мозыре за долги арестовали и выставили на продажу памятник архитектуры начала XX века

Десятки памятников архитектуры ждут перемен к лучшему. Одни — в состоянии консервации, другие поэтапно реставрируются. Есть и такие, что в свое время были проданы с аукционов инициативным людям. Но спустя годы в их судьбе ничего не изменилось. Что дальше?

Мозырь из тех городов, по которым можно изучать историю страны. Здесь сохранились уникальные постройки разных эпох. Но, пожалуй, любой мозырянин с ходу назовет две исторические точки на карте райцентра, которые годами находятся в бедственном положении. Это памятники архитектуры начала XX века: один служил детской больницей, а второй — жилым домом. Оба были проданы в частные руки с аукциона в 2000-м. Но, судя по результатам недавней проверки областной прокуратурой, которая внесла представление по этим объектам в адрес Мозырского райисполкома, запустение продолжается. Отправляюсь по заброшенным адресам в центре города.

Дождь льет как из ведра. Поэтому дворами сокращаю путь, ведущий к бывшей детской больнице на улице Рыжкова, 11, которая в Государственном списке историко-культурных ценностей значится как памятник архитектуры республиканского значения 2-й категории. Кстати, знаменитое в интернете место. Всякий гость города, вооруженный фотокамерой, стремится на Рыжкова ради снимков, которые потом появляются в сети целыми галереями... Взбираясь по валу, легко попадаю на нужную территорию. Ограждение здесь чисто символическое. Из любой окрестной многоэтажки дети могут отправиться сюда на экскурсию. Стихийные тропинки, кстати, проложены. Надо мной возвышается кирпичный монолит с фигурными сводами и арками. Серый день никак не умаляет величия бывшего городского особняка. Именно об этом здании 1910 года ходит легенда, что князья Радзивиллы использовали его как мозырскую резиденцию. Но где интригующие домыслы, а тут суровая действительность. Особняк, завораживающий стильной архитектурой, без хозяйского присмотра быстро разрушается. Пожар двухлетней давности потрепал верхний этаж. Местами разобрана кладка, исписаны стены. Сколько бродила вокруг да около в бурьяне по колено, никто так и не окликнул. Как, впрочем, и на улице Ленинской, где впечатление, к слову сказать, не столь угнетающее. Первый этаж бывшего дома — памятника архитектуры 1902 года — наглухо заколочен. И это уже закрывает случайным ходокам доступ на второй, где все нараспашку. Видимо, именно так хозяева здания понимают консервацию...

Но разве ради этого продавались и покупались архитектурные раритеты, чтобы десятилетие разрушаться в статусе частной собственности? В Мозырском райисполкоме готовы в нюансах пересказать новейшую историю этих объектов. В свое время оба здания были куплены местной фирмой. Но со временем у владельца возникли финансово—правовые проблемы. Памятники стали регулярно менять хозяев. Правда, прослеживая цепочку перехода зданий из рук в руки, подмечаю закономерность: фамилии частных лиц и названия фирм — былых и новых владельцев — частенько повторяются. Странная ситуация. А не банальный ли это уход от вопросов через смену собственников? Но кто ж разберется в лабиринтах коммерческих планов? Поэтому начальник отдела экономики райисполкома Наталья Шут говорит только о том, что касается интересов города:

— Владельцы постоянно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее санитарное состояние объектов и другие нарушения законодательства. Сегодня памятник архитектуры по улице Рыжкова арестован за долги по налогам и выставлен на торги. Что касается здания на Ленинской, то буквально в конце июля здесь сменился очередной собственник. Поэтому должно пройти некоторое время, чтобы владелец смог предпринять какие-то действия.

Набираю номер телефона нового собственника. Иван Вегера от разговора не отказывается:

— В права я пока не вступил. Документы еще оформляются. А после этого, конечно же, будут планы.

Понятно, что здание-памятник — это не подарок, а очень дорогой проект. Ради пафоса обзаводиться таким — сомнительная выгода. Если покупать, то с четкой математикой в голове. А если не совпала оценка возможностей с реальностью, нет стремления и желания что-нибудь менять к лучшему? Сегодня уже появились варианты решения вопроса, когда речь идет о позабытых исторических зданиях, в том числе оказавшихся в частных руках. Старший помощник прокурора области Ирина Хиженок объясняет их суть:

— Кодекс о культуре, вступивший в силу в этом году, дает возможность местным органам власти действовать более эффективно и в тех случаях, когда памятник архитектуры находится в частной собственности, но владельцы длительное время не исполняют обязательств по его сохранности.