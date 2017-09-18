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В Мозырском районе сверхлегкий самолет едва не потерпел крушение и совершил вынужденную посадку

  • 18 сентября 2017, 10:22
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В минувшее воскресенье, примерно в 9.45, мозырские спасатели получили сообщение, что в лесном массиве около поселка Сосновый упал самолет.

В то утро самолет Х-32 «Бекас» летал над Боковским лесничеством и опрыскивал леса. Но погодные условия заставили 49-летнего пилота изменить планы: им было принято решение об аварийной посадке.


На борту самолета также находился пассажир. Никто не пострадал, сообщили с пресс-службе МЧС.

Ведутся работы по выяснению причин инцидента и дальнейшей транспортировке летательного аппарата.



gomel.today

Места: Мозырь (1761)

Метки: Происшествия (10842), Область (4514)

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