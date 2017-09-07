Керамин 06/09 - 12/09:
Удобная автошкола 04/09 - 10/09:

В Мозырском районе сельчанка палкой избила 83-летнюю собутыльницу за то, что та отказалась дать денег на продолжение банкета

  • 07 сентября 2017, 16:48
  • 1298
  • 0



В деревне Лучежевичи две сельчанки собрались в доме одной из них, для того чтобы выпить. Женщин разного поколения, одной 37 второй 83, объединяло пристрастие к спиртному.

Когда алкоголь закончился, та, что помоложе, предложила сходить за добавкой и попросила в долг. Пенсионерка отказала.

Началась ссора. Пожилая женщина поняла, что добром это не закончится, попыталась убежать. Молодость и желание выпить взяли вверх. Хозяйка настигла бабушку во дворе, схватив деревянную палку, стала бить престарелую собутыльницу.

Отобрав, 25 рублей, успокоилась. Пострадавшая пошла к соседям и позвонила в скорую. Всю сумму подозреваемая растратила на спиртное.

В ближайшее время ей вряд ли удастся выпить. Женщина находится в изоляторе временного содержания. К слову, всего два месяца назад она освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за то, что не выплачивала деньги на содержание своих же детей. Госоорганы изъяли их из-за аморального образа жизни матери.


Телеканал Мозырь
KSK 04/09 - 13/09:

Места: Мозырь (1752)

Метки: Криминал (8466), Область (4476)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


6 элесент 07/09 - 13/09:

Самое читаемое