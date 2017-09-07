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Фотофакт: в Мозыре у трактора на ходу отвалилось колесо

  • 07 сентября 2017, 16:28
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Сегодня утром в Мозыре по улице Притыцкой возле магазина «Эконом» произошло ДТП: трактор на ходу потерял колесо.

Об инциденте сообщили в сообществе «Хамство на дорогах Мозыря». По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал.



gomel.today
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Места: Мозырь (1752)

Метки: Авто (4377), Область (4476), Происшествия (10790)

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