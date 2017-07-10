Пешеход-нарушитель из Мозыря отправил в ГАИ письмо с «порнографическими изображениями»

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  • 10 июля 2017, 17:31
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Случай закончился возбуждением уголовного дела. Подробности abw.by сообщили в ГАИ УУВД Гомельского облисполкома.

По данным ГАИ, в конце марта сотрудниками ГАИ г. Калинковичи на ул. Ломоносова был остановлен мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части, при этом без световозвращающего элемента. Инспекторы составили на мужчину протокол по ч.2 ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь и отпустили. Однако штраф нарушитель, который, к слову, уже 9 раз привлекался к административной ответственности по ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь, платить и не собирался.

«Получив повестку о необходимости явки в отдел ГАИ Мозыря, мужчина ничего лучшего не придумал, как нарисовать на листе бумаги порнографические изображения. Нарисовав ответ “блюстителям порядка” и подколов повестку, мужчина отправил письмо в адрес сотрудников ГАИ.
6 июля в отношении 37-летнего жителя г. Мозыря было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). Мужчина отпущен под обязательство о явке. Что же касается мотивов его поступка, то как сам он пояснил, был очень зол на сотрудников за составленный на него административный протокол. Теперь мужчине может грозить до 6 месяцев ареста», — сообщили в ГАИ.

ABW.BY

Места: Гомель (19662), Мозырь (1706)

Метки: Криминал (8198)

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